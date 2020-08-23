Son Dakika: Sel anı vatandaşlarca görüntülendi Gelen son dakika haberlerine göre Sel suyunun akışı Araç geçişleri GİRESUN - Giresun il merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sel suyunun akışı Araç geçişleri GİRESUN - Giresun il merkezi ve ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kaynak: AA