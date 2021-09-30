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Son dakika... Şehitlikler düzenli temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika... Şehitlikler düzenli temizleniyor

Son dakika haberlerine göre Dumlupınar İlk Hedef Anıtı'nın yenileneceğini belirten Vali Ali Çelik, Dumlupınar Şehitliği ve Büyük Aslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği'nde düzenli periyotlarda temizlik ve bakım yapılması için temizlik personeli görevlendirildiğini söyledi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar İlk Hedef Anıtı'nın yenileneceğini belirten Vali Ali Çelik, Dumlupınar Şehitliği ve Büyük Aslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği'nde düzenli periyotlarda temizlik ve bakım yapılması için temizlik personeli görevlendirildiğini söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ile Kütahya Şube Müdürü Bünyamin Şişman'ı makamında kabul etti.

DKMP 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, şehitlik ve anıtlar ile milli parklarda devam eden ve yapılması planlanan çalışmaların son durumu hakkında Vali Ali Çelik'e detaylı bilgiler verdi.

Dumlupınar İlk Hedef Anıtı'nın yenileneceğini belirten Vali Ali Çelik, Dumlupınar Şehitliği ve Büyük Aslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği'nde düzenli periyotlarda temizlik ve bakım yapılması için temizlik personeli görevlendirildiğini söyledi.

"Emanetlerimize sahip çıkıyoruz" diyen Vali Çelik, şehitliklerde herhangi bir eksiklik ve olumsuz görüntü yaşanmaması için hassasiyet içerisinde çalışıldığını kaydetti. - KÜTAHYA

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