Son dakika... Şehitlerine koştular
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Son dakika... Şehitlerine koştular

Son dakika... Şehitlerine koştular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyareti yapan aileler, bayram sevinçlerini şehitleriyle paylaştılar.

Samsun'un Bafra ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyareti yapan aileler, bayram sevinçlerini şehitleriyle paylaştılar.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri Ramazan Bayramı öncesi şehitliği ziyaret ettiler. Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ettiler. - SAMSUN

Son dakika... Şehitlerine koştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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