Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şehitkamil Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını engelleyecek tedbir çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını engelleyecek tedbir çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak 29 Ekim Mahallesi'nde kapsamlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelindeki mahallelerde temizlik ve hijyen çalışmalarını periyodik olarak yapan Şehitkamil Belediyesi, son olarak 29 Ekim Mahallesinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak mahalledeki geniş cadde ve sokakları süpürge araçları ile temizlendi. Araçların giremediği dar sokaklar da süpürülerek temizlendi ve dezenfekte edildi. Mahalle içerisinde yer alan tüm işyerlerinin çevresinin yanı sıra tüm evlerin kapı önleri de ilaçlandı. Ayrıca mahalle sınırları içerisinde bulunan çöp konteynerleri da dezenfekte edilerek sterilize hale getirildi.

Yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğu dile getiren mahalle sakinlerinden Salih Korkmaz, "Şehitkamil Belediyemiz, belirli aralıklarla koronavirüs tedbirleri kapsamında mahallemizde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de temizlik ekiplerimiz, sokaklarımızda süpürge araçlarıyla çalışma yaptılar ve sokaklarımızı baştan aşağı temizlediler. Temizlik çalışmalarının ardından cadde ve sokaklarımız ilaçlandı. Bunun yanı sıra çöp konteynırlarımız dezenfekte edildi. Bizler de mahalle sakinleri olarak mahallemizin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor, çevreyi kirletmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle sokağa maskesiz çıkmamamız gerekiyor. Mahallemize yapılan tüm çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı