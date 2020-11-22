Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor

22.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:46
Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şehitkamil Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını engelleyecek tedbir çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasını engelleyecek tedbir çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak 29 Ekim Mahallesi'nde kapsamlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelindeki mahallelerde temizlik ve hijyen çalışmalarını periyodik olarak yapan Şehitkamil Belediyesi, son olarak 29 Ekim Mahallesinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak mahalledeki geniş cadde ve sokakları süpürge araçları ile temizlendi. Araçların giremediği dar sokaklar da süpürülerek temizlendi ve dezenfekte edildi. Mahalle içerisinde yer alan tüm işyerlerinin çevresinin yanı sıra tüm evlerin kapı önleri de ilaçlandı. Ayrıca mahalle sınırları içerisinde bulunan çöp konteynerleri da dezenfekte edilerek sterilize hale getirildi.

Yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğu dile getiren mahalle sakinlerinden Salih Korkmaz, "Şehitkamil Belediyemiz, belirli aralıklarla koronavirüs tedbirleri kapsamında mahallemizde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de temizlik ekiplerimiz, sokaklarımızda süpürge araçlarıyla çalışma yaptılar ve sokaklarımızı baştan aşağı temizlediler. Temizlik çalışmalarının ardından cadde ve sokaklarımız ilaçlandı. Bunun yanı sıra çöp konteynırlarımız dezenfekte edildi. Bizler de mahalle sakinleri olarak mahallemizin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor, çevreyi kirletmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle sokağa maskesiz çıkmamamız gerekiyor. Mahallemize yapılan tüm çalışmalarından dolayı Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor
Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor
Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor
Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi | Karaman'da silah ve uyuşturucudan 9 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Sivas'ta adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı serbest bırakıldı
Son dakika haberleri: Sivas'ta adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı serbest bırakıldı
Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü
Son dakika haberleri | Arnavutköy'de gasp edilmek istenen Afgan, bıçaklanarak öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Kutsi Demet Akalın Fatih Artman Öykü Karayel
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Lance Stroll Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Bursa Kasım Medya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Şehitkamil dezenfekte ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 10:51:09. #1.14#
title