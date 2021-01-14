Son dakika: Şehitkamil Belediyesi personellerine Kovid-19 testi yapıldı
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Son dakika: Şehitkamil Belediyesi personellerine Kovid-19 testi yapıldı

14.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:36
Son dakika: Şehitkamil Belediyesi personellerine Kovid-19 testi yapıldı

Son dakika habere göre Şehitkamil Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle belediye personellerine Kovid-19 testi yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle belediye personellerine Kovid-19 testi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve başkan yardımcıları başta olmak üzere tüm belediye personellerine PCR testi uygulandı.

Uygulamadaki asıl amaç ise Kovid-19 olan, ancak herhangi bir semptom göstermeyen kişilerin belirlenmesi.

Testi pozitif çıkacak kişilere yönelik karantina uygulanacak ve takip altına alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Hemşire Yağmur Koska, şunları kaydetti:

"Şehitkamil Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde bir kampanya düzenledik. Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere tüm belediye çalışanı arkadaşlarımıza Kovid-19 testi uyguladık. Test sonuçları gün içerisinde belli olacak. Gün içerisinde test olan personele bilgilendirmeleri yapılacak. Ümit ediyoruz ki hiçbir personelde vaka çıkmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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