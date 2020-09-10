Son dakika! Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu oldu
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Son dakika! Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Şehitkamil Belediyesi, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan Yücel Öztürk'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Son dakika! Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu oldu
10.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:43

Şehitkamil Belediyesi, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan Yücel Öztürk'e tekerlekli sandalye hediye etti. Mutlu dolu anlar yaşayan Yücel Öztürk'ün sevinci, duygu dolu anlar yaşattı.

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, engelli vatandaşları hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, son olarak Merveşehir Mahallesi'nde ikamet eden Ömer ve Fadile Öztürk çiftinin doğuştan engelli oğlu 17 yaşındaki Yücel Öztürk'ü evinde ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Tekerlekli sandalyesini gören Yücel Öztürk, büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. Yaşadığı sevinç ile bir an önce tekerlekli sandalyesine binmek isteyen Yücel Öztürk, annesinin de desteğiyle tekerlekli sandalyesine bindi. Tekerlekli sandalyesi ile ilk turunu annesinin de yardımıyla evin içinde atan Yücel Öztürk'ün mutluluğu, duygu dolu anlar yaşattı.

"Allah, başkanımızdan bin kere razı olsun"

Oğlunun mutluluğuna ortak olan anne Fadile Öztürk, "Oğlumun bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Eskiden bir tane tekerlekli sandalyesi vardı fakat onun kırılmasıyla birlikte, maddi durumumuz yeterli olmadığı için ikinci bir tekerlekli sandalye alamıyorduk. Bundan dolayı hem biz hem de oğlum çok üzülüyordu ve adeta eve mahkum olmuştu. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiğini duyduk ve biz de başvurduk. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan, bizim bu ihtiyacımızı giderdiler. Bugün de arkadaşlar, oğlumun çok istediği tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Şimdi oğlum Yücel de artık istediği gibi dışarıya çıkıp gezip dolaşabilecek ve artık eve mahkum olmayacak. Bize bu mutluluğu yaşatan Başkanımızdan Allah, bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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