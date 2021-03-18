Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı

18.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:06
Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı

Son dakika haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan şehit yakını personeller, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan şehit yakını personeller, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla müdürlük bünyesinde çalışan şehit yakını personelinin İstiklal Marşı söyledikleri videonun beğene topladığını kaydetti. Doğru, videoda ilçede görev yapan üst düzey yöneticilerin de katılım sağladığını belirterek şunları söyledi: "Çanakkale Savaşlarında Türk Milletinin azim ve kararlılığını, bağımsızlık aşkını tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Müdürlüğümüzde görev yapan şehit yakını personelimizle hazırlamış olduğumuz İstiklal Marşı video etkinliğine katılımlarından dolayı İnegöl Kaymakamı Sayın Eren Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şakir Lakşe İlkokulu, Hacer Salih Yıldız İlkokulu, İstaş Kentaş Ortaokulu, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi, İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, İnegöl, Fikriye Koşarer Anaokulu, Vehbi Koç İlkokulu öğretmen ve idarecilerine teşekkür ediyoruz."


Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı
Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı
Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı
Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı
Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı
Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı
Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Şehit yakını eğitimcilerin İstiklal Marşı videosu beğeni topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:07:00. #1.14#
title