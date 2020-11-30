Son dakika haber | ŞANLIURFA - Şehit ve Gaziler Derneği'nden CHP Milletvekili Başarır hakkında suç duyurusu
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Son dakika haber | ŞANLIURFA - Şehit ve Gaziler Derneği'nden CHP Milletvekili Başarır hakkında suç duyurusu

30.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:33

Son dakika haber... Siverek ilçesinde Şehit ve Gaziler Derneği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözler üzerine suç duyurusunda bulundu.

Siverek ilçesinde Şehit ve Gaziler Derneği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözler üzerine suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine tepki gösteren Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Gözcü, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu.

Gazi ve şehit aileleri olarak sarf edilen sözleri kınadıklarını belirten Yılmaz Gözcü, hakim ve savcıları göreve çağırdıklarını söyledi.

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Sarf edilen sözlerin kabul edilemez olduğunu dile getiren Gözcü, şunları kaydetti:

"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri, şanlı ordumuzu hedef almakla haddini aşmış sözler kullanmıştır. Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan Başarır'ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri bir yandan öğretmenlerimize diğer yandan askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Şehit ve Gaziler Derneği'nden CHP Milletvekili Başarır hakkında suç duyurusu
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Şehit ve Gaziler Derneği'nden CHP Milletvekili Başarır hakkında suç duyurusu
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Şehit ve Gaziler Derneği'nden CHP Milletvekili Başarır hakkında suç duyurusu
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Şehit ve Gaziler Derneği'nden CHP Milletvekili Başarır hakkında suç duyurusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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