Son dakika... Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine şehadet haberi ulaştı
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Son dakika... Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine şehadet haberi ulaştı

Son dakika haberlerine göre Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Son dakika... Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine şehadet haberi ulaştı
19.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:26

Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Kahya'nın şehadet haberini, Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Fadıma ve baba Mehmet Kahya'nın yaşadığı eve giden Pazarcık Kaymakamı Adil Nas, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdulkadir Yağar ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya verdi.

Şehidin yakınları Türk bayrağı asılan baba evine geldi.

Bekar olan şehidin, yarın mahalle mezarlığında toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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