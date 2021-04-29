Son dakika! ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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Son dakika! ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) için Hacılar Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) için Hacılar Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra Beldağ Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki törene şehidin babası Cemalettin ve annesi Semra Gökçe, kardeşleri, nişanlısı İlayda Savun, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Gökçe, Beldağ Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son dakika! ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika! ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika! ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika! ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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