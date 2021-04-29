Son dakika! ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haberlerine göre Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) için Hacılar Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.