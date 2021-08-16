Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü
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Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü.

PENÇE-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin babası Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. 

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa(24) mayına basması sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin Kağıthane'deki baba ocağına ulaştı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Baba Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. Şehit babası Ragıp Softa'nın da emekli astsubay olduğu, ablasının eşinin de astsubay olduğu öğrenildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra futbol hakemliği yapan İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu. Şehidin naaşı yarın saat 11.00'de baba evine getirilecek. Burada helallik istenecek. Şehit için yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlenecek. Şehit Teğmen, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

"ASKERLİĞİ ÇOK SEVİYORDU"

Şehidin halasının oğlu Şükrü Karadağ "Aile en son 2 gün önce kendisiyle görüşmüş. Kendisinin iyi olduğunu öğrenmiş. Operasyon bölgesinde olduğu için çok sık arayamıyoruz. Sabah acı haberle uyandık. Çankırı'dan kalktık geldik. Vatan sağ olsun. Kendisi iktisat mezunuydu, askerliği çok seviyordu. Babası astsubay zaten, eniştesi de asker. Mezuniyetten sonra bir dönem futbol hakemliği yapıyordu sonra asker oldu. Bordo bereli eğitimi tamamladı revize edildi. Komando oldu. Kuzey Irak'ta 3 aydır görevdeydi" diye konuştu.

 


Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü
Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü
Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü
Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü
Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü
Şehit Teğmenin Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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