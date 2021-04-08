Son dakika! Şehit polisler için mevlit okutuldu

Son dakika haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit polisler için mevlit okutuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit polisler için mevlit okutuldu.

Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tarsus Şehitliğinde düzenlenen törene İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, İlçe Müftüsü Ali Can, amirler ve polis memurları katıldı.

Program, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Din görevlileri tarafından okunan mevlidin ardından dua edildi. Program sonunda şehit mezarlarına karanfil bırakılıp, Fatiha okundu.

Törende Emniyet Müdürü Ercan Elbir, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı