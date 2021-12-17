Son dakika... Şehit polis memurunun ismi Seydişehir'de yaşatılacak

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı polis Merkezi Amirliğine şehit polis memurunun ismi verildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ailesinin talebi üzerine şehit polis memuru Onur Küçük'ün ismi Polis Merkezi Amirliği'nde yaşatılacak.

İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, şehidin adının yaşatılması için ailesi ile bir görüşmeleri olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığına şehidin ailesi ile birlikte yazılı bir talepte bulunduklarını ifade eden Arıcı, "Talebimiz kabul edildi. Bizde bu doğrultuda görevi başında genç yaşta şehit olan kardeşimizin ismini Seyitharun Bulvarı üzerinde bulunan amirliğimizin ismini de 'Şehit Onur Küçük Polis Merkezi Amirliği' olarak belirledik. Şehidimize Allah'ta rahmet diliyorum." dedi.

22 Eylül 2020 tarihinde Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Onur Küçük, Antalya Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.