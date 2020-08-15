Son Dakika | Şehit polis Hakan Çetinkol, Siirt'te gözyaşlarıyla toprağa verildi Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve 3 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol (44) memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve 3 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol (44) memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 9 Mayıs günü, saat 03.30 sıralarında Esenyurt ilçesinde meydana gelmişti. Polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çatıya çıkan şüphelilerden birinin peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, bastığı tentenin kırılması üzerine yere düşerek ağır yaralandı. Tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası Hakan Çetinkol, 3 ay süren yaşam savaşını 13 Ağustos günü kaybetti. Çetinkol'un cenazesi, İstanbul'da yapılan uğurlama töreninin ardından bu sabah uçakla memleketi Siirt'e getirildi. Cenazeyi, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile birlikte baba Haydar Çetinkol, anne Dilişah Çetinkol ve polis memurunun eşi Hayriye Çetinkol karşıladı. Karayoluyla Kurtalan ilçesine getirilen cenaze Ulu Camide kılınan cenaze namazının ardından Bağlıca köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit polisin oğluna Türk bayrağı teslim etti. - SİİRT

Kaynak: İHA