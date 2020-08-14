Son dakika! Şehit polis Hakan Çetinkol için emniyette tören düzenlendi Son dakika haberleri: ESENYURT'ta düzenlenen bir operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

ESENYURT'ta düzenlenen bir operasyonda şüpheliyi yakalamak isterken yüksekten düşerek ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Çetinkol'un cenazesi memleketi Siirt'e gönderildi.

Esenyurt'ta 9 Mayıs gününün sabahı bir adrese düzenlenen operasyon sırasında çatıya kaçan şüpheliyi yakalamak için peşinden giden polis memuru Hakan Çetinkol, bastığı tentenin kırılmasıyla yüksekten düşerek ağır yaralandı. Evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Çetinkol, tedavisinin yapıldığı hastanede dün şehit oldu. Hakan Çetinkol için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene üst düzey emniyet yetkililerinin yanı sıra askeri yetkililer de katıldı. Tören için gelen şehidin ailesini İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş karşıladı. Törende Zafer Aktaş'ın konuşma yapmasının ardında dua edildi. Çetinkol'un cenazesi törenin ardından Siirt'in Kurtalan İlçesi'ne gönderildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA AĞLAYAN BEBEĞE EMZİK GÖTÜRMÜŞTÜ Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt'taki İncirtepe Mahallesi 254'üncü Sokak'ta oturan bir ailenin yardımına koşmuştu. Ailenin 155 Polis imdat hattını araması üzerine polis memuru Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babanın uzun süre teşekkür etmesi üzerine, "Duanızı eksik etmeyin yeter" diyerek uzaklaşmıştı.

- İstanbul

Kaynak: DHA