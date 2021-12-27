Son Dakika | Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi - Haberler
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Son Dakika | Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi

Son Dakika | Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bir son dakika haberine göre Eskişehirli şehit polis memuru İsa Çevik'in adı, Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi.

Eskişehirli şehit polis memuru İsa Çevik'in adı, Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi.

29 Ekim 2010 tarihinde Van'ın Gürpınar ilçesinde polis otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan İsa Çevik'in adı, Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi. Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği Şehit İsa Çevik Polis Merkezi Amirliği açılış törenine Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Furkan Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Zülkarne Sırakaya, İlçe Müftüsü Mehmet Selim Çelik ve şehidin yakınları katıldı. Törenin ardından katılımcılar, şehidin Gümüşkonak mahallesi mezarlığındaki kabrini de ziyaret etti. - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi

Son Dakika | Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi

Son Dakika | Şehit polis Çevik'in adı Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği binasına verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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