Son dakika haberleri: Edirne şehidini uğurladı

Edinilen son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın, memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.