Son Dakika | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı (2)

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Cenazenin götürülüşü ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin götürülüşü ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. (2)

Son Dakika | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son Dakika | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son Dakika | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son Dakika | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

Son dakika... Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Son dakika... Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu
Son dakika haber... MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin...
Son dakika haber... MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin...
Son dakika haberleri... MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)
Son dakika haberleri... MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Alişan Kibariye Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Mert Günok Mete Gazoz Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:49:00. #1.14#

title