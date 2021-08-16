Son Dakika | Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi Cenaze namazının kılınması Cenazenin götürülüşü ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin götürülüşü ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı