Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi - Haberler
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'in Gülnar ilçesindeki ailesine acı haber iletildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'in Gülnar ilçesindeki ailesine acı haberiletildi.

Şehit Ulupınar'ın Ayvalı Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer, aileye şehadet haberini verdi.

Üzüntü yaşayan anne Şadiye, baba Nebi Ulupınar ve aile üyelerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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