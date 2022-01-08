Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'in Gülnar ilçesindeki ailesine acı haber iletildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'in Gülnar ilçesindeki ailesine acı haberiletildi.
Şehit Ulupınar'ın Ayvalı Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer, aileye şehadet haberini verdi.
Üzüntü yaşayan anne Şadiye, baba Nebi Ulupınar ve aile üyelerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.