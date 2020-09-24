Son dakika... Şehit Piyade Teğmen Aslan'ın ismi memleketi Ağrı'daki lisede yaşatılacak
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Son dakika... Şehit Piyade Teğmen Aslan'ın ismi memleketi Ağrı'daki lisede yaşatılacak

24.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:57
Son dakika... Şehit Piyade Teğmen Aslan'ın ismi memleketi Ağrı'daki lisede yaşatılacak

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın isminin, kentteki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşatılacağını bildirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın isminin, kentteki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşatılacağını bildirdi.

Milletvekili Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, şehidin ailesini ziyaret edip taziyelerini ilettiğini ve baba Fuat Aslan'ın şehit oğlunun isminin bir okula verilmesini istediğini belirtti.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, şehidin isminin il merkezinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşatılması için çalışma başlattığını aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, al bayrağımız ve aziz vatan için canını hiçe sayarak şehit olan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Şehitlerimizden geriye kalan anne babaları, eşleri, kardeşleri, çocukları devletimizin, bizlerin emaneti altındadır. Şehidimizin babasının isteği üzerine, Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze şehidimizin adının yaşatılması için bir okula isminin verilmesini önerdik. Aileleri, şehidimizin ismini bu ülke için yararlı çocukların yetiştiği okulda gördüklerinde hem gururlanacak hem mutluluk gözyaşı dökeceklerdir. İnşallah okulumuzun adı Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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