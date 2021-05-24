Son dakika: Şehit Piyade Komando Onbaşı Yaşar Yıldız dualarla anıldı

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Şehit Komando Onbaşı Yaşar Yıldız şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Şehit Komando Onbaşı Yaşar Yıldız şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

1999 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın anma törenine Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kaymakam Salih Sak, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt katıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Vatanımız ve şanlı bayrağımız uğruna can veren bütün kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı