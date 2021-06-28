Son Dakika | Şehit özel harekat polisi mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Şehit özel harekat polisi mezarı başında anıldı

Son Dakika | Şehit özel harekat polisi mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın şehadetinin 4. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın şehadetinin 4. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katıldı.

Polis Şehitliğinde gerçekleştirilen anma programı öncesinde Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek Şehit Oğuzhan Küçük'ün ailesi ile bir araya gelen Vali Işık, bir süre sohbet ettiği ve geçtiğimiz günlerde şehadetinin 4. yılı olan Oğuzhan Küçük'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi.

Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Vali Işık, daha sonra Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar için düzenlenen anma törenine katıldı. Polis Şehitliğindeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Işık'ın şehitlerin mezarına karanfil bırakmasıyla sona erdi. Programın ardından Şehit Özel Harekat Polis Dündar'ın ailesi ile bir süre sohbet ederek aileye sabırlar dileyen Vali Mehmet Alpaslan Işık, ülkenin ve milletin birliği, dirliği ve bekası için bu yola baş koyan aziz şehitlerin milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti. Vali Işık, vatanı ve mukaddes değerleri için can vererek şehadet makamına ulaşan yiğitlerin kahramanlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı.

Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın ailesi de evlatlarının şehadetinin yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayarak programa katılan başta Vali ışık olmak üzere emniyet müdürlüğü personeli ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Programa, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, emniyet müdür yardımcıları, emniyet personeli, Konya özel harekat şube müdürlüğü personeli ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. - KARAMAN

Son Dakika | Şehit özel harekat polisi mezarı başında anıldı
Son Dakika | Şehit özel harekat polisi mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şener Şen Seda Sayan Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Metin Oktay Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Şehit özel harekat polisi mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 14:55:11. #1.15#

title