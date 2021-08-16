Son dakika: Şehit Muhammed Öztürk'ün Kastamonu'daki baba evinde yas var
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Son dakika: Şehit Muhammed Öztürk'ün Kastamonu'daki baba evinde yas var

Son dakika: Şehit Muhammed Öztürk'ün Kastamonu'daki baba evinde yas var
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün Kastamonu'daki babaevinde yas hakim.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün Kastamonu'daki babaevinde yas hakim.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut Öztürk, Taşköprü ilçesine bağlı Kırha köyünde yaşayan baba Muharrem ve anne Semra Öztürk'e şehadet haberini verdi.

Acı haberin ulaştığı ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin cenazesinin öğle namazı sonrası Taşköprü ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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