Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı (2) - Haberler
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Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı (2)

Son dakika haber... 'İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ALÇAK'Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez ilçesinde şehit mezarına 'PKK' yazıp, sosyal medyadan paylaşan F.Ş.'nin tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - 'İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ ALÇAK'

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Körfez ilçesinde şehit mezarına 'PKK' yazıp, sosyal medyadan paylaşan F.Ş.'nin tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Yapılan açıklamada "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, Körfez ilçemizde bulunan şehitlikteki şehit mezarlarımıza yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan nasibini almamış alçak emniyet müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmıştır. Emniyet müdürlüğümüzdeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı (2)

Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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