Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Son dakika... Şehit mezarına saldıran şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde şehit Emre Kaan Arlı'nın mezarına 'PKK' yazıp fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde şehit Emre Kaan Arlı'nın mezarına ' Pkk' yazıp fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siirt'te 2015 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın, Körfez Şehitliği'ndeki mezar taşına 'PKK' yazıp çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ismi açıklanmayan şüpheli, terör örgütü propagandası ve şehit mezarına saygısızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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