Son Dakika: Şehit komiser Ahmet Çamur, Trabzon'daki kabri başında anıldı Son dakika haberleri: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan komiser Ahmet Çamur, şehadetinin 5. yılında Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan komiser Ahmet Çamur, şehadetinin 5. yılında Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

Çamur'un, Çaykara ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma programına, ailesinin yanı sıra Trabzon Özel Harekat ekipleri katıldı.

Programda, polisler tarafından saygı atışı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Trabzon Özel Harekatın kalbinde de şehidimiz Ahmet Çamur" başlığıyla, programdaki saygı atışının görüntüleri ve şehidin fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda ayrıca "Vatanını ve bayrağını canından aziz bilen bir kahraman şehit komiser Ahmet Çamur. Tam 5 yıl önce Hakkari'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kahraman şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA