Son Dakika | Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu
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Son Dakika | Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu

Son dakika haberleri: Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu -Asım Safitürk: "Mardin'de hukuk çalışmamıştır" Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamı iken şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Yargıtay'ın onayladığı Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez...

11.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:26

Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu

-Asım Safitürk: "Mardin'de hukuk çalışmamıştır"

SAKARYA - Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamı iken şehit edilen Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Yargıtay'ın onayladığı Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezası hakkında açıklamalarda bulunarak, "Mardin'de hukuk çalışmamıştır" dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit olmuştu. Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yargılanan sanık Şerif Mesutoğlu'na mahkemece verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını Yargıtay 16. Ceza Dairesi onayladı. Verilen karar hakkında konuşan şehit babası Asım Safitürk Mardin'de hukuk'un çalışmadığını dile getirdi.

Mardin'de hukuk çalışmamıştır.

Asım Safitürk yaptığı açıklamada, "Çocuğumun şehit edilmesinde yanlızca şerif'in katil olduğuna inanmıyorum. Şerif belediyede görevli bir zabıta memurudur. Ama hükümet binasında 15'den fazla güvenlik görevlisi var, amir var. Hükümet binasında polis var, amiri var. Bomba o kapıdan giriyor. Ben o kapıdan girerken cebimdeki madeni para dünyayı yıkıyor ama el yapımı bomba oradan giriyor üçüncü kata kadar patlıyor. Ben burada polisin görev yapmadığını söylüyorum. Tam bomba patlama olayından 4 saat sonra Gaziantep'e götürülüyor çocuğum. Bunun hesabı sorulması lazım. Yargıtay polisi inceledi mi Ankara'dan karar veriyor. Şerif bir zabıta memurudur. Ben inanmıyorum. Ben AK Partiliyim ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taktir ediyorum. Adil bir başkandır. Hukukun Mardin'de çalışmadığını, görev yapmadığı kanaatindeyim. Mardin'de hukuk çalışmamıştır. Bu bir tezgahtır. Geç kalınmış bir icraat olarak düşünüyorum" dedi.

Muhammet Fatih Safitürk'ün annesi Fatma Safitürk ise yaptığı açıklamada, "Beni son zamanlarında aramıyordu anneciğim sen beni arama ben sıkıntılı bir halledeyim ben seni ararım diyordu. Böylece yavrumuzu katlettiler" diye konuştu.

Son Dakika | Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk, Yargıtay'ın kararı hakkında konuştu

Kaynak: İHA

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