Son dakika! Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur için tören düzenlendi
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Son dakika! Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur için tören düzenlendi

15.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:12

Son dakika gündem haberi... Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur'un cenazesinin helikopterle alana getirilmesi Dua okunması ve şehidin cenazesinin araca nakledilmesi SİİRT - Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman...

Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur'un cenazesinin helikopterle alana getirilmesi

Dua okunması ve şehidin cenazesinin araca nakledilmesi SİİRT - Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur için tören düzenlendi.

Son dakika! Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur için tören düzenlendi
Son dakika! Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur için tören düzenlendi
Son dakika! Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur için tören düzenlendi
Son dakika! Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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