Son dakika! Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur için tören düzenlendi
Son dakika gündem haberi... Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur'un cenazesinin helikopterle alana getirilmesi Dua okunması ve şehidin cenazesinin araca nakledilmesi SİİRT - Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman...
Şehit Jandarma Er Süleyman Sungur'un cenazesinin helikopterle alana getirilmesi
Dua okunması ve şehidin cenazesinin araca nakledilmesi SİİRT - Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından jandarma er Süleyman Sungur için tören düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk