Son dakika... Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için Gaziantep'te tören düzenlendi Son dakika haberleri: Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için, eşinin memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için, eşinin memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Gece saatlerinde kente getirilen Yılmaz'ın naaşı, törenin düzenleneceği Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin eşi Bilge, kızları Ayşenur ve Sudenaz, annesi Şerife, babası Mustafa ve akrabalarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı.

Tören sırasında tabutun başına gelen şehidin eşi Bilge Yılmaz, kucağındaki şehidin gömleğini bağrına basarak, fotoğrafını öptü.

"Seni böyle beklemiyordum." diye seslenen Bilge Yılmaz, "Çocukların burada, kalk Bilal." dedi.

Babasının kamuflajını giyip, kepini takan şehidin büyük kızı Sudenaz Yılmaz da tabuta sarılarak, ağladı.

Şehidin anne ve babasının ise metanetini koruduğu görüldü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Kaynak: AA