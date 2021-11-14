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Son Dakika | Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Derecik ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Fazıl Sevinç törenle son yolculuğuna uğurlandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Fazıl Sevinç törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam görevi başında kalp krizi geçirerek Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Fazıl Sevinç, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hakkari'ye götürülmek istenirken yolda şehit oldu. Derecik İlçe Jandarma Komutanlığında Şehit Fazıl Sevinç için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Yapılan duaların ardından Sevinç'in naaşı Merkez Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, şehidin yakınları ve askerler katıldı.

Şehidin 5 yaşındaki oğlu Muhammet Yasir de asker üniforması giyerek törene katıldı. - HAKKARİ

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