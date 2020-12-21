Son dakika: Şehit Gazi Sendikasından MHP'ye ziyaret
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Son dakika: Şehit Gazi Sendikasından MHP'ye ziyaret

21.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:19
Son dakika: Şehit Gazi Sendikasından MHP'ye ziyaret

Son dakika haberler... Şehit Gazi Sendikası Van İl Başkanı İdris Turan, yönetimi ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

Şehit Gazi Sendikası Van İl Başkanı İdris Turan, yönetimi ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

Başkan Turan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan kongre ile yeniden MHP Van İl Başkanı seçilen Salih Güngöralp ve yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyarette değerlendirme yapan Şehit Gazi Sendikası Van İl Başkanı İdris Turan, "Başkana ve yönetimine başarılar diliyoruz. Biz sendika olarak siyaset üstü bir noktadayız. Bu doğrultuda da MHP Van İl Teşkilatını ziyaret ettik. İl Başkanı Salih Güngöralp'a ve yeni yönetimine hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendika yönetimi ile bir süre sohbet etti. Yapılan ziyaret sonunda günün anısına Şehit Gazi Sendikası Van İl Başkanı İdris Turan tarafından MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'a Türk bayrağı işlemeli kilim hediye edildi. - VAN

Son dakika: Şehit Gazi Sendikasından MHP'ye ziyaret
Son dakika: Şehit Gazi Sendikasından MHP'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:20:41. #1.15#
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