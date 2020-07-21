Son Dakika | Şehit Emre Büyükyıldırım son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA