Son Dakika | Şehit Emre Büyükyıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
21.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:39
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA