Son Dakika | Şehit Cumali Gür kabri başında anıldı - Haberler
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Son Dakika | Şehit Cumali Gür kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | Şehit Cumali Gür kabri başında anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Er Cumali Gür, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki kabri başında anıldı.

ANTALYA (İHA) - Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Piyade Er Cumali Gür, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Irak'ın kuzey bölgesinde 21 Şubat 2008 tarihinde şehit olan Piyade Er Cumali Gür'ün kabri başındaki törene Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan askeri erkan ve şehidin babası Nazım Gür katıldı. Yapılan dua ve şehidin kabrine çiçek bırakılmasının ardından tören sona erdi. - ANTALYA

Son Dakika | Şehit Cumali Gür kabri başında anıldı

Son Dakika | Şehit Cumali Gür kabri başında anıldı

Son Dakika | Şehit Cumali Gür kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Antalya, Piyade, Şehit, Irak, Yerel, Haberler

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