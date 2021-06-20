Son dakika... Şehit babası Taşdemir, oğluna hasretini şiirleriyle anlatıyor
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Son dakika... Şehit babası Taşdemir, oğluna hasretini şiirleriyle anlatıyor

Son dakika... Şehit babası Taşdemir, oğluna hasretini şiirleriyle anlatıyor
Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, bu Babalar Gününü de oğluna duyduğu hasret ve şehit babası olmanın verdiği gururla geçiriyor.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, bu Babalar Gününü de oğluna duyduğu hasret ve şehit babası olmanın verdiği gururla geçiriyor.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Cami imamı olan Taşdemir (58), 3 Kasım 2017'de aldığı şehadet haberinin ardından cenaze namazını kıldırarak toprağa verdiği oğluna hasretini 5 yaşındaki torununa sarılarak gideriyor.

Kabrini ziyaretinde şehidiyle dertleşen baba Taşdemir, duygularını şiirleriyle dile getirmeye çalışıyor.

"Şehit Ahmet Alp'in Destanı" adını verdiği şiiri bestelenen baba Taşdemir, AA muhabirine, Allah'ın takdirine boyun eğdiğini ve teslimiyetinin tam olduğunu söyledi.

Evlatla imtihanın zorluğunu anlatan Taşdemir, "Takdiri ilahidir ki Rabb'imiz 'Sizi mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan edeceğiz' buyuruyor. Bu da bizim imtihanımızdı. Hamdolsun evladımızı vatan, milletimiz, kutsal değerlerimiz uğruna şehadet ile Rabb'imizin katına gönderdik." dedi.

Taşdemir, oğlunun şehit olmasından üzüntü değil tam tersine kıvanç duyduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehidimiz aynı zamanda benim ve aile fertlerim için bir okul oldu. Bize onun şehit olması çok şey öğretti. Mesela bir baba düşünün, her 15 günde bir 100 küsür kilometre gidiyor, oğlunu ziyaret ediyor ve geri dönüyor. Oğlunun, şehidinin kabrini ziyaret ediyor. Artık böyle bir hayatımız var. Düşünün benim bugün yetim bir torunum var. Şehadet öyle bir şey ki evladınız hiç aklınızdan çıkmıyor. Her an her şey gözünüzün önünden geçiyor ve tekrar tekrar her şeyi yaşıyorsunuz. Öyle ki hani derler ya dert inletir, aşk söyletir. Evladımızın şehit olması mukaddes davamız uğruna şehit olması bizim için en büyük mutluluk. Ama bunun yanında da böyle kutlu bir mertebe bize söyletiyor. Bu konuda benim duygularımı en iyi oğlum için satırlara döktüğüm şiirim anlatıyor: Ahmedim şehadetin şeref bizlere, al bayrağa bürünüp gittin makbere. Nemli gözlerde hasret, vuslat mahşere. Bize, şükür ve sabır düştü Ahmedim..."

Oğlunun şehit olmadan önce aradığında, namaz kıldırdığı için telefonu açamadığını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Namazdan sonra baktım oğlum aramış. Ben onu aradım bana 'Baba seni arayacağım' mesajı gönderdi. Son araması oldu zaten. Kim bilir bana ne diyecekti. Sabah da şehadet haberi geldi. Oğlumuz bizim için bir okul oldu. Öyle bir maneviyat, sorumluluk yükledi ki öyle güzel yön verdi ki en küçük oğlum abisi gibi özel harekatçı olmak istiyor. Halbuki biz onu hafız olarak yetiştirmiştik. Yine şehidimin bir küçüğü makine mühendisi şu an milli savunma sanayinde çalışmalarına devam ediyor."

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, bir hücre evine güvenlik güçlerince giriş yapıldığı esnada el bombası atılması sonucu 10 güvenlik görevlisi yaralanmış, ağır yaralı polis memuru Taşdemir, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Son dakika... Şehit babası Taşdemir, oğluna hasretini şiirleriyle anlatıyor
Son dakika... Şehit babası Taşdemir, oğluna hasretini şiirleriyle anlatıyor
Son dakika... Şehit babası Taşdemir, oğluna hasretini şiirleriyle anlatıyor
Son dakika... Şehit babası Taşdemir, oğluna hasretini şiirleriyle anlatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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