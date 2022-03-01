Son Dakika | Şehit astsubay Uğur Palancı, şehadetinin 4. yılında anıldı

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, şahadetinin 4. yılında son görev yeri olan Manisa Demirci'de anıldı.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğu 2018'de Zeytin Dalı Harekatına katılan ve Afrin'de şehit olan Palancı için Alaca Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Demirci İlçe Müftülüğünce düzenlenen mevlidin ardından şehidin mesai arkadaşları tarafından vatandaşlara lokma hayrı ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar da katıldı.