Son dakika: Şehit anneleri iftar programında bir araya geldi
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Son dakika: Şehit anneleri iftar programında bir araya geldi

Son dakika: Şehit anneleri iftar programında bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Anneler Günü'nde şehit anneleri için iftar programı düzenlendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 'Anneler Günü'nde şehit anneleri için iftar programı düzenlendi.

Bozyazı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Alp Eren Yılmaz ve eşi Selcan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, SYDV Müdürü İmren Şeref, şehit anneleri ve yakınları katıldı.

Kaymakam Yılmaz, şehit annelerini kapıda karşılayıp çiçek vererek ellerini öptü. Şehit anneleri ve yakınları ile tek tek ilgilenen Yılmaz, "Şehit anneleri olarak, bu ülkeye en değerli varlıklarınızı feda ettiniz. Bu ülkenin her ferdi olarak size minnet ve şükran borçluyuz. Sizler için ne yapsak azdır. Her gününüzde, her sıkıntınızda devlet olarak yanınızdayız. Bunun bilinmesini istiyorum. Bu vesile ile bir evladınız olarak hepinizin ellerinden tekrar öperim" dedi.

İftar öncesi okunan duanın ardından, ezanın okunması ile iftarlar açıldı. İftar sonrası da şehit anneleri ve yakınlarının masalarını gezen Kaymakam Yılmaz, bir istek ve sorunlarının bulunup bulunmadığını sordu. Şehit anneleri ve yakınları da Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Son dakika: Şehit anneleri iftar programında bir araya geldi
Son dakika: Şehit anneleri iftar programında bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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