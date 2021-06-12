Son dakika: Şehit Akın için Hakkari'de tören düzenlendi
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Son dakika: Şehit Akın için Hakkari'de tören düzenlendi

Son dakika: Şehit Akın için Hakkari'de tören düzenlendi
İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Irak'ın Kuzeyi'ndeki Kalyanı Dağı Üs bölgesinde teröristlerin füzeli saldırısında şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Irak'ın Kuzeyi'ndeki Kalyanı Dağı Üs bölgesinde teröristlerin füzeli saldırısında şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Irak'ın Kuzeyi'ndeki Kalyanı Dağı üs bölgesinde, teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit olan piyade sözleşmeli er Muhammed Ali Akın'ın (23) cenazesi, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı. Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi'ndeki Kalyanı Dağı üs bölgesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit olan piyade sözleşmeli er Muhammed Ali Akın, için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Özel harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve asker katıldı.

Almanya'nın Openbachf doğumlu olan şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın naaşı helikopterle Yüksekova'ya buradan da uçakla memleketi Konya'ya uğurlanacağı belirtildi. - HAKKARİ

Son dakika: Şehit Akın için Hakkari'de tören düzenlendi
Son dakika: Şehit Akın için Hakkari'de tören düzenlendi
Son dakika: Şehit Akın için Hakkari'de tören düzenlendi
Son dakika: Şehit Akın için Hakkari'de tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

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