Son Dakika: Şehit aileleri ve gazilerden Başkan Tarhan'a teşekkür plaketi Son dakika haberi... Kadirli Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Battal Işıkbol, şehit ailelerini ziyaretinden ve derneğe verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ı ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Kadirli Terör Mağdurları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Battal Işıkbol, şehit ailelerini ziyaretinden ve derneğe verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ı ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Başkan Tarhan, belediye olarak her zaman derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya ve onlarla birlikte çalışmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Dernek Başkanı ve şehit babası Battal Işıkbol da başkan Tarhan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Işıkbol, Başkan Tarhan'a hazırladıkları teşekkür plaketini verdi.

Kaynak: AA