Son dakika: Şehit aileleri vali konutunda ağırlandı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu şehit ailelerini vali konutunda misafir etti.

Aydoğdu ve beraberindeki Belediye Başkanı Evren Dinçer'in eşi Merve Dinçer ile birlikte şehit ailelerini vali konutunda ağırladı.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Aydoğdu, yaptığı açıklamada, evlatlarını vatan, bayrak, din ve tüm kutsal değerler için şehit veren ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

Devletin şehit ailelerine her zaman sahip çıktığını belirten Aydoğdu, şehit aileleri ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Devletin varlığını her zaman hissettiklerini, kendilerine her zaman destek olunduğunu belirten şehit yakınları da memnuniyetlerini belirterek Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Program Kuran'ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri

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