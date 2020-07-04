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Son dakika... "Şehir Şehir Eskrim" projesi Muş'ta

Son dakika haberlerine göre Türkiye Eskrim Federasyonunun başlattığı "Şehir Şehir Eskrim" projesinin sekizinci durağı Muş oldu.

Son dakika...
04.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:20

Türkiye Eskrim Federasyonunun başlattığı "Şehir Şehir Eskrim" projesinin sekizinci durağı Muş oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Muş'taki etkinlikte, Spor Hizmetleri İl Müdürü Faysal Çavuş, kentte şu an yaklaşık 30 sporcunun eskrim çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Çavuş, "Eskrimi tabana yayma, halka tanıtma açısından bu projeyi çok önemli buluyorum. Muş'ta üç yıl öncesine kadar antrenörümüz yoktu, eskrim sporu çok fazla tanınmıyordu. Antrenörümüz atandıktan sonra çalışmalarımız hız kazandı ve şu anda müsabakalara katılabilecek 30 sporcumuz var." şeklinde görüş belirtti.

Muş Eskrim İl Temsilcisi ve Eskrim Antrenörü Burak Özdemir de 2016 yılından bu yana ilde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca Muş'un genç eskrimcileri, Eskrim Olimpik Havuz Sporcuları Fatma Zehra Köse ve Enver Yıldırım ile Türkiye Eskrim Federasyonu Instagram sayfası üzerinden canlı yayın yaptı.

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin dokuzuncu durağı Van olacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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