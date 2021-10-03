Son Dakika | Şehir Hastanesi, Diyarbakır'ı bölgenin

DİYARBAKIR (AA) - Şehir Hastaneleri Projesi kapsamında Diyarbakır'da yapılacak olan 1500 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi ile kaliteli ve modern sağlık hizmeti verilecek.

Kamu özel sektör işbirliğiyle yürütülen Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanındaki önemli reformlarından biri olan Şehir Hastaneleri Projesi, birçok ilde başarıyla uygulanıyor.

Diyarbakır'da da ihalesi yapılan ve 1500 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinin yapımına merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde 439 dönüm alan üzerinde başlanacak.

Bu yıl temeli atılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesi ile yaşanan sağlık sorunları büyük ölçüde giderilecek. Diyarbakır'a bölgeden gelen hasta yükü yapılacak Şehir Hastanesi ile ortadan kalkacak ve kenti bölgenin "sağlık üssü" haline getirecek.

Yer tespiti sorunu çözüldü

Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine, Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin temelinin kısa bir zaman içinde atılmasını beklediklerini söyledi.

Şehir Hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "benim rüyam" dediği bir proje olduğunu belirten Karaloğlu, Türkiye'de özelikle salgın döneminde öneminin arttığını vurguladı. Karaloğlu, Şehir Hastanesi olan şehirlerin salgınla mücadelede ne kadar rahat ettiğini hep beraber gördüklerine işaret etti.

Diyarbakır'da Şehir Hastanesi konusunda ilk başlarda yer tespitiyle ilgili sıkıntı yaşadığını anlatan Karaloğlu, göreve geldiklerinde bu sorunu kısa zamanda çözdüklerini kaydetti.

700 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor

Geçen yıl Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge valileriyle yaptığı toplantıda talimatları olduğunu anımsatan Karaloğlu, Diyarbakır'da da Şehir Hastanesi işinin hızlandırıldığını aktardı.

Hemen yer konusunu çözdüklerini dile getiren Karaloğlu, 439 dönümlük yerin Şehir Hastanesi yapma konusunda TOKİ ile beraber Sağlık Bakanlığına tahsisinin sağlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının önce projelerini tamamladığını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi ihale sonuçlandı. Sözleşme aşamasındayız şu anda. Yapacak firmayla ilgili karar verildi. İnşallah Sağlık Bakanlığınca çok yakın bir zamanda sözleşme imzalanacak. Diyarbakır Şehir Hastanesinin temelleri atılacak ve 700 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor. İnşallah Diyarbakır'da sağlık sektöründe hastanemiz çok önemli bir kalite oluşturmuş olacak."

Hastane 1500 yatak kapasiteye sahip

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ise hedeflerinin 2 sene içerisinde hastaneyi bitirmek olduğunu dile getirdi.

Hastanenin bin yataklı olarak planlandığını ancak mevcut yatak kapasitesine bakıldığında 1500 yatağa kadar çıkabilme opsiyonunun bulunduğunu bildiren Tekin, ihtiyaç doğdukça hastanenin genişlemesini imkan tanındığını, bunun büyük bir avantaj olduğuna işaret etti.

Diyarbakır'a 1500 kapasiteli bir hastanenin yapılmasının sadece kent için düşünmemek gerektiğine dikkati çeken Tekin, "Aynı zamanda bölge illi konumundayız. Bölgeyi ciddi anlamda sağlık hizmeti sunuyoruz. Şehir Hastanesi ile ciddi anlamda bölge sağlığına katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Üst düzey donanımlarla hizmet sunacak

Hastane bünyesinde 37 ameliyathane, diğer birimlerin yanı sıra içinde bir heliport da olacağını bildiren Tekin, birçok birimde hizmetlerin çok daha nitelikli hale geleceğini, hastanenin sadece Diyarbakır için değil genel anlamda bölge halkı için de büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tekin, "Hastane ile kente ilave bir sağlık gücü ve sağlık tesisi kazandırılacak. Çok daha üst düzey donanımlarla beraber hizmet sunacak bir hastaneden bahsediyoruz." diye konuştu.