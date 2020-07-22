Son Dakika | Seğmenler Parkı'nda sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı
Son dakika habere göre Emniyet güçlerinin Seğmenler Parkı'nı denetleme görüntüleri Sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyarması Maske takmayanları uyarması Maskesiz olanlara maske dağıtması Seğmenler Parkı'nda oturan vatandaşlardan görüntüler - Seğmenler Parkı'nda sosyal mesafe ve maske denetimi yapılarak...
22.07.2020 20:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:25
Emniyet güçlerinin Seğmenler Parkı'nı denetleme görüntüleri
Sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyarması
Maske takmayanları uyarması
Maskesiz olanlara maske dağıtması
Seğmenler Parkı'nda oturan vatandaşlardan görüntüler - Seğmenler Parkı'nda sosyal mesafe ve maske denetimi yapılarak vatandaşlar uyarıldı ve maske dağıtımı yapıldı.
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Kaynak: AA