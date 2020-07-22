Son Dakika | Seğmenler Parkı'nda sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı Son dakika habere göre Emniyet güçlerinin Seğmenler Parkı'nı denetleme görüntüleri Sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyarması Maske takmayanları uyarması Maskesiz olanlara maske dağıtması Seğmenler Parkı'nda oturan vatandaşlardan görüntüler - Seğmenler Parkı'nda sosyal mesafe ve maske denetimi yapılarak...

Emniyet güçlerinin Seğmenler Parkı'nı denetleme görüntüleri Sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyarması Maske takmayanları uyarması Maskesiz olanlara maske dağıtması Seğmenler Parkı'nda oturan vatandaşlardan görüntüler - Seğmenler Parkı'nda sosyal mesafe ve maske denetimi yapılarak vatandaşlar uyarıldı ve maske dağıtımı yapıldı. Kaynak: AA