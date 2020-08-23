Son dakika... Seferihisar'daki yangın araçlara sıçradı, müdahale sürüyor
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Son dakika... Seferihisar'daki yangın araçlara sıçradı, müdahale sürüyor

Son dakika habere göre Seferihisar'daki yangın araçlara sıçradı, müdahale sürüyor Seferihisar'da yangın çıktı: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor İzmir'in Seferihisar ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, o sırada plajda bulunan vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı.

23.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:06

Seferihisar'daki yangın araçlara sıçradı, müdahale sürüyor

Seferihisar'da yangın çıktı: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, o sırada plajda bulunan vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bazı araçlar alev alev yandı, kimi vatandaşlar ise araçlarını son anda kurtardı.

Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Plajı'ndaki otlu alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, biranda plaja gelen vatandaşların park halindeki araçlarına sıçradı. Bazı araçlar ise alev alev yandı, kimi vatandaşlar ise son anda aracını kurtarabildi.

Öte yandan yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Yangına, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahalenin devam ettiği belirtildi.

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Son dakika... Seferihisar'daki yangın araçlara sıçradı, müdahale sürüyor

Kaynak: İHA

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