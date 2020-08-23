Son Dakika | Seferihisar'da orman yangını (4)
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Son Dakika | Seferihisar'da orman yangını (4)

Son dakika haberi: 'ARABAMI TANIYAMADIM'İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında 58 araç zarar görürken, araçların sahipleri büyük şok yaşadı.

Son Dakika | Seferihisar'da orman yangını (4)
23.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:50

'ARABAMI TANIYAMADIM'

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında 58 araç zarar görürken, araçların sahipleri büyük şok yaşadı. Birçok araç kullanılamaz hale geldi. Otomobili yanan Murat Coşkun (45), aracını tanıyamadığını söyledi. Coşkun, "Biz de çok şaşkınız. Plajdaydık. Yangın bu kadar büyükmüş ancak haberimiz olmadı. Yanımızdaki otelde de herhangi bir siren çalınmadı. Yangın büyüdü ve arabamız bu hale geldi. Yangının sebebi nedir? Hava sıcaklığı sebebiyle yangının çıktığını düşünmüyorum. Umarım zararımız karşılanır. Arabamı tanıyamadım bile. Rengi siyahtı ancak bembeyaz olmuş. Kaskom da yok ama sigortam var. Onun da masrafımızı karşılayıp karşılamayacağını bilmiyoruz. Yardım edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'ASLINDA ORADA OLMADIĞIMIZA ŞÜKREDİYORUZ'Otomobilinin yanı sıra kıyafetleri ve bilgisayarının da yandığını belirten Onur Dolu (37), "Plaja geldik ve 5-10 dakika sonra dumanları gördük. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Aracımın kaskosu vardı. Gerekli işlemler için yetkililerle konuşmaya devam ediyoruz. Aracımın içinde şirket bilgisayarım ve kıyafetlerim vardı. Geriye sadece üzerimdeki kıyafetler kaldı. Ben ve arkadaşım aracı park ederken de alevlerin içinde kalabilirdik. Aslında orada olmadığımıza şükrediyoruz" dedi.

Alevler nedeniyle araçlarına yaklaşamadıklarını belirten Tayfun Yıldırım, "Yangın çıktığını öğrenince hemen aracımızın bulunduğu yere çıktık. Ancak geldiğimizde alevler büyümüştü ve aracımın yanına gelemedim. Ardından da bu hale geldi. Sigorta ve kaskomuz var ancak ne olacağını bilmiyoruz" diye konuştu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


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Kaynak: DHA

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