Son dakika! Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı - Haberler
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Son dakika! Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

Son dakika! Sedef Kabaş hakkında
AA / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş, Hakaret, Güncel, Haber

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