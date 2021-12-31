Son dakika haberi! Sedat Peker suç örgütü davası; sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor (1)

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne ilişkin aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 92 sanığın davası üçüncü gününde görülmeye devam ediyor. Savunma yapan tutuklu sanık Abdullah Süngü de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya çok sayıda tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"SEDAT PEKER BEN İSTEMEME RAĞMEN 150 BİN DOLAR PARA VERDİ"

"FUTBOLCU V.D.'NİN BÖYLE ŞEYLERE İHTİYACI YOK"

Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Süngü, eski futbolcu V.D.'nin bir binayı anlaşarak satın aldığı iddialarına ilişkin "V.D. çıktığı TV programlarından aldığı parayla o binayı alabilir. V.D.'nin böyle şeylere ihtiyacı yok" şeklinde savunma yaptı. Tutuklu sanık Abdullah Süngü, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Duruşma diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet