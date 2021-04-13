Son dakika... Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Son dakika... Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Polis ekiplerinin lüks villada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.

Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Polis ekiplerinin lüks villada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sedat Peker grubuna yönelik düzenlediği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Peker'in Beykoz'da bulunan lüks villasında arama yapan polis ekiplerinin, çelik kasayı keserek açtıkları görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalanmıştı.

Yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşıldı.

Peker'e ait havuzlu lüks villada yapılan operasyonun görüntülerinde polis ekiplerinin odada bulunan kasayı keserek açtığı görüldü.

Son dakika... Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika... Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika... Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika... Sedat Peker operasyonuna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:16:56. #1.16#
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