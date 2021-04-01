Son Dakika | Seçimde başkanlığı kazanan Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurguladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Seçimde başkanlığı kazanan Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurguladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Spor
Son Dakika | Seçimde başkanlığı kazanan Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurguladı Açıklaması

Son dakika haber: Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Hasan Akkuş, genel sekreterlik görevinde olduğu gibi başkanlık görevinde de federasyonu geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı

Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Hasan Akkuş, genel sekreterlik görevinde olduğu gibi başkanlık görevinde de federasyonu geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Akkuş, başkent Moskova'da Avrupa Halter Federasyonu başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Seçimde rakibinden iki kat fazla oy alarak başkanlığı kazandığını belirten Akkuş, çok mutlu olduğunu söyledi.

"Avrupa Halter Federasyonu'nu geliştirmeye devam edeceğim"

Görevi sürecinde pek çok yeni projeleri olduğunu aktaran Akkuş, Avrupa Halter Federasyonu Genel Sekreterliği görevinde çok verimli bir zaman geçirdiğini ve pek çok yenilikler, icatlar ortaya koyduğunu kaydetti.

Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini dile getiren Akkuş, "Makamlar semboliktir. Bu makamları çalışarak değerlendiriyorum. Bu makamlara bir şey eklerken kendime de bir şeyler ekliyorum. Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bu göreve gelmesinin Türkiye açısından da kazanım olduğuna işaret eden Akkuş, bu tip açılımların uluslararası alanda "Türkiye'nin söz sahibi" olmasını sağlayacağını vurguladı.

"Haltercilerimize umarım her gün bir madalya takma fırsatı olur"

3-11 Nisan tarihlerinde Moskova'da yapılacak Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye'den katılacak sporculardan ümitli olduğunu söyleyen Akkuş, Avrupa ve dünya genelinde Türk haltercilerin çok başarılı olduğunu anımsattı.

Akkuş, "Rusya'da müsabakalara katılacak haltercilerimize umarım her gün bir madalya takma fırsatı olur. Başkan olarak sporcularımıza (Avrupa Halter Şampiyonası'nda) madalya takmak benim için büyük gurur olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Cem Adrian Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Cenk Tosun İsmail Kartal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Seçimde başkanlığı kazanan Hasan Akkuş, Avrupa Halter Federasyonunu geliştirmeye devam edeceğini vurguladı Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:34:22. #1.14#
title