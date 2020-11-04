Son dakika! Seçim sonuçlarının "ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi" öngörülmüyor
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Son dakika! Seçim sonuçlarının "ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi" öngörülmüyor

04.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:08
Son dakika! Seçim sonuçlarının

Son dakika haberi: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığında bir değişiklik öngörmediğini belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığında bir değişiklik öngörmediğini belirtti.

Jeffrey, Syria Direct haber sitesine, ABD'nin seçim sonrası Suriye politikalarına ilişkin öngörülerini açıkladı.

Jeffrey, seçimleri hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'de askeri birliklerinin varlığının, Esed rejimine uygulanan yaptırımların ve İran'ı Suriye dışına itme iradesinin değişmeyeceğini öngördüğünü bildirdi.

Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunan bölgelerdeki durumu da değerlendiren Jeffrey, "PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz. PKK kadrosunun Suriye'den çıktığını görmek istiyoruz. (PKK kadrolarının Suriye'de bulunması) Türkiye ile (Suriye'nin) kuzeydoğusunda var olan gerginliğin temel nedeni. Biz bu gerginliği azaltmak istiyoruz. Çünkü kuzeydoğu dışındaki tüm bölgelerde Türkiye ile yakın eş güdüm içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esed rejimine yönelik yaptırımların devamı gelecek

Esed rejimine yönelik yaptırımların artacağını vurgulayan James Jeffrey, rejimi finansal olarak destekleyen ve askeri yapılanmalarının etkinleştirilmesinde rol oynayan kişilerin yaptırım listesine alınacağını bildirdi.

Yaptırımların büyük oranda işe yaradığının altını çizen Jeffrey, ne Avrupa'da ne de Orta Doğu'da şirketlerin Esed rejimi ile resmi bir iş yürütmeye cesaret ettiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Temim Hocaoğlu

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