Son Dakika | Şebinkarahisar'da koronavirüs denetimleri Gelen son dakika haberlerine göre GİRESUN (AA) Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yapıldı.

GİRESUN (AA) Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yapıldı.

Şebinkarahisar Kaymakamlığı koordinesiyle Kovid-19 Denetleme Kurulu'nca oluşturulan 3 ayrı ekip tarafından ilçedeki restoran, lokanta, kafe, otel ve diğer gıda işletmeleri denetledi.

Her hafta Salı ve Cuma günleri yapılacak denetimlerde iş yeri sahiplerinden maske, eldiven, ateş ölçer ve kolonya bulundurma, masa aralıkları ve hijyen kurallarına uyulması istendi.

Denetimlere polis ve zabıta ekipleri ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli katıldı.

Kaynak: AA